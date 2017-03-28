Participe de nossa página de fãs
KI_signals - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Kalenzo
Indicador que recebe sinais de negociação a partir do histograma MACD.
Dependendo do valor do parâmetro de entrada
três possíveis variantes de sinais de negociação:
- ao alterar a direção do histograma;
- ao alterar a direção da linha de sinal;
- nas interseções do histograma e a linha de sinal.
O indicador é feito sob a forma de velas coloridas. A cor das velas é saturada quando seguem a tendência, a cor pálida surge quando contra a tendência.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador KI_signals
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17694
