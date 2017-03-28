Autor real: Kalenzo

Indicador que recebe sinais de negociação a partir do histograma MACD.

Dependendo do valor do parâmetro de entrada

input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS;

três possíveis variantes de sinais de negociação:

ao alterar a direção do histograma;

ao alterar a direção da linha de sinal;

nas interseções do histograma e a linha de sinal.

O indicador é feito sob a forma de velas coloridas. A cor das velas é saturada quando seguem a tendência, a cor pálida surge quando contra a tendência.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador KI_signals