KI_signals - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2132
(20)
KI_signals.mq5 (22.55 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB)
Autor real: Kalenzo

Indicador que recebe sinais de negociação a partir do histograma MACD.

Dependendo do valor do parâmetro de entrada

input ENUM_APPLIED_MODE_ Mode=CROSS;  //Variante de sinais de negociação

três possíveis variantes de sinais de negociação:

  • ao alterar a direção do histograma;
  • ao alterar a direção da linha de sinal;
  • nas interseções do histograma e a linha de sinal.

O indicador é feito sob a forma de velas coloridas. A cor das velas é saturada quando seguem a tendência, a cor pálida surge quando contra a tendência.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador KI_signals

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17694

