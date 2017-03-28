CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Quantile bands - 1.5 - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1045
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es gibt bereits eine Version der quantilen Bänder (hiet : https://www.mql5.com/en/code/16491), aber es sind ein paar Änderungen notwendig geworden, wegen der neuen Version des Metatrader 5, außerdem wurde einiges optimiert, um die Verwendung leichter und den Code effizienter zu machen.

Kurz gesagt - Quantile sind:

In der Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie sind Quantile Teilungen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in gleichmäßige Abschnitte mit gleichen Wahrscheinlichkeiten oder Beobachtungen in einer Stichprobe. Es gibt um ein Quantil weniger als Gruppen. Daher sind Quartile drei Teilungen der Daten, und das ergibt vier gleich große Gruppen (s. dargestelltes Beispiel). Die üblichen Quantile habe besondere Namen: z.B. Quartile, Dezile (erzeugen 10 Gruppen: für mehr siehe unten). Die erzeugten Gruppen werden halbe, drittel, viertel etc genannt, obwohl manchmal die Bedingungen für die Quantile zur Erzeugung von Gruppen verwendet werden, denn als Trennungslinien.

q-Quantile sind Werte, die eine endliche Menge von Werten in q Teilmengen von (nahezu) gleicher Größe unterteilen. Davon gibt es q − 1 der q-Quantile, eine für jeden Wert k wobei gilt 0 < k < q. In einigen Fällen kann der Wert der Quantile nicht eineindeutig bestimmt werden, wie zum Beispiel im Falle des Median (2-Quantile) bei einer gleichmäßige Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Menge mit einer geraden Anzahl. Quantile können auch auf kontinuierliche Verteilungen angewendet werden, mit der Möglichkeit einer allgemeinen Rangordnung kontinuierlicher Variablen. Wenn die kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Zufallsvariablen bekannt ist, sind die q-Quantile Anwendungen der Quantil-Funktion (die inverse Funktion der kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion) auf die Werte {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.

Die Mittellinie des Indikators basiert nicht auf der Steigung des mittleren Quantils. Sonder auf einer Kombination der beiden äußeren Quantile. Zeigen beide äußeren Quantile die selbe Trendfarbe", wird das mittlere Quantil in dieser Farbe gezeichnet, ansonsten ist es "unbestimmt" (grau, nach der Standardeinstellung).




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17689

Double stochastic RSI - fl Double stochastic RSI - fl

Doppelte Stochastik - RSI variablen Level.

Dsl - rsx Dsl - rsx

Dsl (stufenförmige Signallinie) - RSX.

Schaff Trendzyklus - anpassbare Glättung Schaff Trendzyklus - anpassbare Glättung

Schaff Trendzyklus - anpassbare Glättung.

DMA (verallgemeinert) DMA (verallgemeinert)

DMA (verallgemeinerte Version).