In der Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie sind Quantile Teilungen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in gleichmäßige Abschnitte mit gleichen Wahrscheinlichkeiten oder Beobachtungen in einer Stichprobe. Es gibt um ein Quantil weniger als Gruppen. Daher sind Quartile drei Teilungen der Daten, und das ergibt vier gleich große Gruppen (s. dargestelltes Beispiel). Die üblichen Quantile habe besondere Namen: z.B. Quartile, Dezile (erzeugen 10 Gruppen: für mehr siehe unten). Die erzeugten Gruppen werden halbe, drittel, viertel etc genannt, obwohl manchmal die Bedingungen für die Quantile zur Erzeugung von Gruppen verwendet werden, denn als Trennungslinien.

q-Quantile sind Werte, die eine endliche Menge von Werten in q Teilmengen von (nahezu) gleicher Größe unterteilen. Davon gibt es q − 1 der q-Quantile, eine für jeden Wert k wobei gilt 0 < k < q. In einigen Fällen kann der Wert der Quantile nicht eineindeutig bestimmt werden, wie zum Beispiel im Falle des Median (2-Quantile) bei einer gleichmäßige Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Menge mit einer geraden Anzahl. Quantile können auch auf kontinuierliche Verteilungen angewendet werden, mit der Möglichkeit einer allgemeinen Rangordnung kontinuierlicher Variablen. Wenn die kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Zufallsvariablen bekannt ist, sind die q-Quantile Anwendungen der Quantil-Funktion (die inverse Funktion der kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion) auf die Werte {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.