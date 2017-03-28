CodeBaseSeções
Quantile bands - 1.5 - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Esta é uma outra versão das bandas quantílicas, ela leva em conta as últimas atualizações na MetaTrader 5. Otimizado o código: agora ele é menos volumoso e mais fácil de usar.
Resumidamente sobre quantis:

Em estatísticas e teoria da probabilidade, um quantil compreende os pontos de corte que separam o intervalo da distribuição de probabilidade em intervalos contíguos equiprováveis, ou que dividem da mesma maneira as observações dentro da amostra. O número de quantis é um a menos do que a quantidade estabelecida com ajuda de seus grupos. Assim, os quartis são três pontos que dividem o conjunto de dados em quatro grupos equidimensionais. Alguns quantis têm nomes especiais: quartis, decis (criam 10 grupos), etc., Os grupos criados são chamados de metades, terços, quartos, etc. embora, às vezes, o termo "quantil" seja aplicado não ao ponto de seção, mas sim ao grupo criado. 

q-quantis dividem um conjunto finito de valores em q subconjuntos de tamanhos (quase) idênticos. Existe q − 1 q-Quantis, um para cada k inteiro que satisfaz 0 < k < q. Em alguns casos, o valor do quantil não pode ser definido de forma única, por exemplo, no caso para a mediana (2-quantis) de distribuição uniforme. O quantis também podem ser aplicados a uma distribuição contínua, através da utilização de generalização de ranking para variáveis ​​contínuas. Quando a função distribuição acumulada de valor aleatório é conhecida, q-quantis serão aplicados pela função de quantil (pela função oposta em relação à função distribuição acumulada) aos valores {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.

A linha média do indicador não se baseia na inclinação do quantil médio. Em vez disso, ela é calculada a partir de uma combinação de dois quantis externos. Quando ambos os quantis mostram a mesma cor de "tendência", a linha média adquire a mesma cor. Caso contrário, é "incerto" (cinza se você usar as configurações padrão).



Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17689

