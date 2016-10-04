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Индикаторы

Quantile Bands - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
3164
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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В статистике и теории вероятностей квантиль — это значение, которое заданная случайная величина не превышает с фиксированной вероятностью. Подробнее о квантилях можно почитать здесь. В трейдинге квантильная функция используется, например, для оценки того, какая прибыль или какой убыток не будет превышен с заданной вероятностью.

Данный индикатор строит полосы на основе 3 квантилей.



    Bollinger Bands with Filling Bollinger Bands with Filling

    Полосы Боллинджера с возможностью выбора способа расчета отклонения - стандартного или несмещенного.

    Fibonacci Auto Channel Fibonacci Auto Channel

    Индикатор выявляет экстремумы цены за заданный период и строит в этих границах фибо-зоны.

    New Bar Alerter New Bar Alerter

    При формировании нового бара отсылается алерт.

    MA Ribbon MA Ribbon

    Индикатор наглядно демонстрирует области пересечения двух скользящих средних.