В статистике и теории вероятностей квантиль — это значение, которое заданная случайная величина не превышает с фиксированной вероятностью. Подробнее о квантилях можно почитать здесь. В трейдинге квантильная функция используется, например, для оценки того, какая прибыль или какой убыток не будет превышен с заданной вероятностью.



Данный индикатор строит полосы на основе 3 квантилей.





