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Quantile Bands - индикатор для MetaTrader 5
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В статистике и теории вероятностей квантиль — это значение, которое заданная случайная величина не превышает с фиксированной вероятностью. Подробнее о квантилях можно почитать здесь. В трейдинге квантильная функция используется, например, для оценки того, какая прибыль или какой убыток не будет превышен с заданной вероятностью.
Данный индикатор строит полосы на основе 3 квантилей.
Bollinger Bands with Filling
Полосы Боллинджера с возможностью выбора способа расчета отклонения - стандартного или несмещенного.Fibonacci Auto Channel
Индикатор выявляет экстремумы цены за заданный период и строит в этих границах фибо-зоны.
New Bar Alerter
При формировании нового бара отсылается алерт.MA Ribbon
Индикатор наглядно демонстрирует области пересечения двух скользящих средних.