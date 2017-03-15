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Индикаторы

Quantile bands - 1.5 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2705
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Это очередная версия квантильных полос отсюда, которая учитывает последние обновления MetaTrader 5. Проведена оптимизация кода: теперь он менее громоздкий и более удобный.
Вкратце о квантилях:

В математической статистике и теории вероятностей квантили — это точки, разделяющие область распределения веростностей на смежные равновероятностные интервалы, или же разделяющие таким же образом наблюдения в выборке. Число квантилей на один меньше, чем количество созданных с их помощью групп. Таким образом, квартили — это три точки, которые делят набор данных на четыре равноразмерных группы. Общие квантили имеют специальные названия: например, квартили, децили (создающие 10 групп) и т.д. Созданные группы называются половинами, третями, четвертями и т.д. Хотя иногда термин, обозначающий квантиль, обозначает созданную им группу, а не точку деления. 

q-квантили разбивают конечный набор значений на q подмножеств (почти) идентичных размеров. Существует q − 1 q-квантилей, по одному для каждого целого k, удовлетворяющего условию 0 < k < q. В некоторых случаях значение квантиля может не быть опредедлено однозначно — например, как для случая с медианой (2-квантилем) равномерного распределения вероятностей. Квантили также могут быть применены к непрерывным распределениям, обеспечивая способ обобщения ранговой статистики для непрерывных переменных. Когда функция распределения случайной величины  известна, q-квантили представляют собой применение квантильной функции (обратной функции к функции распределения) к значениям {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.

Средняя линия индикатора основана не на наклоне среднего квантиля. Вместо этого она рассчитывается из комбинации двух внешних квантилей. Когда оба квантиля показывают одинаковый "трендовый" цвет, средняя линия приобретает тот же самый цвет. В противном случае он "неопределенный" (серый, если вы используете настройки по умолчанию).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17689

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