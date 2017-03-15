В математической статистике и теории вероятностей квантили — это точки, разделяющие область распределения веростностей на смежные равновероятностные интервалы, или же разделяющие таким же образом наблюдения в выборке. Число квантилей на один меньше, чем количество созданных с их помощью групп. Таким образом, квартили — это три точки, которые делят набор данных на четыре равноразмерных группы. Общие квантили имеют специальные названия: например, квартили, децили (создающие 10 групп) и т.д. Созданные группы называются половинами, третями, четвертями и т.д. Хотя иногда термин, обозначающий квантиль, обозначает созданную им группу, а не точку деления.

q-квантили разбивают конечный набор значений на q подмножеств (почти) идентичных размеров. Существует q − 1 q-квантилей, по одному для каждого целого k, удовлетворяющего условию 0 < k < q. В некоторых случаях значение квантиля может не быть опредедлено однозначно — например, как для случая с медианой (2-квантилем) равномерного распределения вероятностей. Квантили также могут быть применены к непрерывным распределениям, обеспечивая способ обобщения ранговой статистики для непрерывных переменных. Когда функция распределения случайной величины известна, q-квантили представляют собой применение квантильной функции (обратной функции к функции распределения) к значениям {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.