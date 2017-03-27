Autor real: Perky_z

Es el indicador de la volatilidad del activo financiero con el uso del oscilador OSMA.

Fórmula del indicador:

JuiceZ = ( Abs(OSMA) / Point ) - Level

, donde:

Abs(OSMA) - valor absoluto del indicador OSMA;

Point - tamaño del punto en unidades del gráfico de precios;

Level - nivel del cambio del precio establecido en los parámetros de entrada, que se considera como flat (todos los valores de OSMA por debajo de este nivel hacen que el indicador sea negativo).

La tendencia se considera fuerte si el indicador por encima de cero tiene el color verde claro, en esta situación, si otros indicadores dan la señal para la transacción, se puede abrir la posición.

Fig. 1. ndicador JuiceZ