Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorSTD_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 811
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador ColorSTD_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado ColorSTD_Histogram.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorSTD_Histogram_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17687
Es el indicador de la volatilidad del activo financiero con el uso del oscilador OSMA.Exp_XOSignal_ReOpen
El sistema comercial Exp_XOSignal_ReOpen se basa en las señales del indicador XOSignal con rellenados adicionales por la tendencia.
Es la nueva versión del indicador Quantile bands.Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2
El sistema de trading tendencial Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 se basa en las señales de dos indicadores IBS_RSI_CCI_v4