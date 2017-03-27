CodeBaseSecciones
ColorSTD_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador ColorSTD_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado ColorSTD_Histogram.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorSTD_Histogram_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17687

