已经有一个版本的分位数波带 (在此: https://www.mql5.com/zh/code/16491), 但需要做一些更改才能反映出 metatrader 5 的发展, 而且一些代码优化已经完成, 以便保持整体更清爽和更多的可用性。
长话短说 - 分位数是:
指标中线不是基于中间分位数的斜率。它是由两个外部分位数的组合所替代。当两个外部分位数显示相同的 "趋势" 时, 中间分位数的颜色与外部分位数相同, 否则为 "未确定" (灰色, 如果使用默认设置)。
在统计学和概率理论中, 分位数 是将 概率分布 范围划分为等概率连续间隔, 或在样本中以相同方式划分观测值的切点。分位数比所创建的组数量少一个。所以 分位数 是将数据集划分为四个大小相等组的三个切点 (参考文献描绘的示例)。常用的分位数有特殊的名称: 例如四分位数, 十分位数 (创建 10 个组: 更多见下)。所创建的组称为半分, 三分, 四分, 等等, 虽然有时术语分位数指代所创建的组, 而不是指切点。
q-分位数 是将数值的有限集合划分为 (近乎) 相等大小的 q 个子集的值。存在 q − 1 个 q-分位数, 每个整数 k 之一满足 0 < k < q。在一些情况下分位数的值也许并非唯一确定, 正如偶数大小集合上的均匀概率分布 中位数 (2-分位) 的情况。分位数也可应用于连续分布, 为连续变量提供一种 等级统计 方式。当已知 随机变量 的 累积分布函数 时, q-分位数就是 分位数函数 (累积分布函数 的 逆函数) 对应数值 {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q} 的应用。
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17689
