統計学および確率論では、分位数は、確率分布の範囲を等確率の連続区間に分割するか、サンプルの観測点を同じ方法で分割する ものです。分位数の数は作成されたグループの数より1つ少ないです。よって分位数とはデータセットを4つの等しいサイズのグループに分割する3つのカットポイントです（図示の例）一般的な分位数には、四分位、十分位（10個のグループを作成します。詳細は下記で）などの特殊な名前があります。作成されたグループは、半分、3分の1、4分の1などと呼ばれますが、分位数の用語が、カットポイントではなく作成されたグループに使用されることもあります。

q-分位数とは有限の値のセットを（ほぼ）同じサイズのqつのサブセットに分割する値です。 q-分位数はq − 1 あり、0 < k < qを満たす各整数ごとに一つあります。場合によっては、偶数サイズの一様分布上の一様確率分布の中央値（2分位数）の場合のように、ある分位数の値が一意に決定されない場合もあります。分位数は連続分布にも適用でき、ランク統計を連続変数に一般化する方法を提供します。確率変数の累積分布関数が知られている場合、q-分位数とは{1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}の値への分位数関数（累積分布関数の逆関数 ）の適用です。