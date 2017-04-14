無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
分位数バンド - 1.5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1095
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
分位数バンドにはすでに1つのバージョンがありますが（https://www.mql5.com/en/code/16491）最近のMetatrader 5の開発を反映するためにいくつかの変更を加える必要がありました。コードの最適化が行われ、よりクリーンで使いやすくしました。
要するに、分位数とは下記です。
指標の中間線は、中間分位の勾配に基づいていません。代わりに、それは2つの外側の分位数の組み合わせです。両方の外側分位数が同じ「トレンド」を示している場合、中央分位数の色は外側の分位数と同じです。それ以外の場合は「未定義」です（デフォルト設定を使用する場合は灰色です）。
統計学および確率論では、分位数は、確率分布の範囲を等確率の連続区間に分割するか、サンプルの観測点を同じ方法で分割する ものです。分位数の数は作成されたグループの数より1つ少ないです。よって分位数とはデータセットを4つの等しいサイズのグループに分割する3つのカットポイントです（図示の例）一般的な分位数には、四分位、十分位（10個のグループを作成します。詳細は下記で）などの特殊な名前があります。作成されたグループは、半分、3分の1、4分の1などと呼ばれますが、分位数の用語が、カットポイントではなく作成されたグループに使用されることもあります。
q-分位数とは有限の値のセットを（ほぼ）同じサイズのqつのサブセットに分割する値です。 q-分位数はq − 1 あり、0 < k < qを満たす各整数ごとに一つあります。場合によっては、偶数サイズの一様分布上の一様確率分布の中央値（2分位数）の場合のように、ある分位数の値が一意に決定されない場合もあります。分位数は連続分布にも適用でき、ランク統計を連続変数に一般化する方法を提供します。確率変数の累積分布関数が知られている場合、q-分位数とは{1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}の値への分位数関数（累積分布関数の逆関数 ）の適用です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17689
