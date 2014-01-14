CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PinBar - indicador para MetaTrader 5

Andrey Shpilev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1654
Ranking:
(35)
Publicado:
Actualizado:
pinbar.mq5 (7.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador detecta y visualiza uno de los patrones fundamentales de Price Action. En periodos altos (desde 1 día a un mes) el patrón pin bar es una señal fuerte de entrada al mercado en la dirección contraria a la sombra más larga. El indicador se calcula, solo para barras completas.

Los parámetros de entrada son:

input int      MinBarSize=200;         //Rango mínimo de la barra en puntos
input int      PriceOffset=50;         //Desplazamiento del precio de apertura y del stop loss desde las fronteras de la barra en puntos
input double   BarRatio=2.2;           //Relación mínima del rango de la barra con respecto al cuerpo
input double   TailRatio=1.3;          //Relación mínima de la sombra mayor con respecto al resto de la barra
input bool     UseBodyDirection=false; //Bandera para comprobar la dirección del cuerpo de la barra. Pin bar bajista- cuerpo bajista, pin bar alcista - cuerpo alcista
input bool     UseCloseThirds=true;    //Bandera para comprobar en que parte de la barra se produce el cierre. Para barras bajistas - en el tercio inferior de la barra,
                                     //para barras alcistas - en el superior 
input int      ExtremumOfBars=10;     //Comprobar la condición que el pin bar esté ubicado en un extremo relativo dentro del número especificado de barras previas

Consejos:

  • El indicador contiene dos buffers. Uno de ellos almacena los precios recomendados para abrir una orden de stop (puntos verdes), el segundo contiene los valores de stop loss (puntos rojos). El indicador se puede utilizar en Asesores Expertos de la forma tradicional, mediante la función iCustom().
  • En la imagen no están señalizadas algunos pin bars con proporciones adecuadas debido al valor del parámetro ExtremumOfBars. Modificando los parámetros de reconocimiento, es posible obtener los resultados deseados.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1768

Demo_IndicatorSetInteger Demo_IndicatorSetInteger

An example of the IndicatorSetInteger() function. A simple indicator that shows how to create a label, e.g. "Overbought level" for each horizontal level.

Simple Hedge Panel Simple Hedge Panel

Panel para abrir y cerrar posiciones en diferentes símbolos financieros con un solo click.

ATRStops_v1_HTF ATRStops_v1_HTF

Indicador de tendencia implementado en forma de NRTR. Timeframe especificado en los parámetros de entrada del indicador

ATRStops_v1 ATRStops_v1

Indicador de tendencia implementado en forma de NRTR