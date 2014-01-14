Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PinBar - indicador para MetaTrader 5
Este indicador detecta y visualiza uno de los patrones fundamentales de Price Action. En periodos altos (desde 1 día a un mes) el patrón pin bar es una señal fuerte de entrada al mercado en la dirección contraria a la sombra más larga. El indicador se calcula, solo para barras completas.
Los parámetros de entrada son:
input int MinBarSize=200; //Rango mínimo de la barra en puntos input int PriceOffset=50; //Desplazamiento del precio de apertura y del stop loss desde las fronteras de la barra en puntos input double BarRatio=2.2; //Relación mínima del rango de la barra con respecto al cuerpo input double TailRatio=1.3; //Relación mínima de la sombra mayor con respecto al resto de la barra input bool UseBodyDirection=false; //Bandera para comprobar la dirección del cuerpo de la barra. Pin bar bajista- cuerpo bajista, pin bar alcista - cuerpo alcista input bool UseCloseThirds=true; //Bandera para comprobar en que parte de la barra se produce el cierre. Para barras bajistas - en el tercio inferior de la barra, //para barras alcistas - en el superior input int ExtremumOfBars=10; //Comprobar la condición que el pin bar esté ubicado en un extremo relativo dentro del número especificado de barras previas
Consejos:
- El indicador contiene dos buffers. Uno de ellos almacena los precios recomendados para abrir una orden de stop (puntos verdes), el segundo contiene los valores de stop loss (puntos rojos). El indicador se puede utilizar en Asesores Expertos de la forma tradicional, mediante la función iCustom().
- En la imagen no están señalizadas algunos pin bars con proporciones adecuadas debido al valor del parámetro ExtremumOfBars. Modificando los parámetros de reconocimiento, es posible obtener los resultados deseados.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1768
