Este indicador detecta y visualiza uno de los patrones fundamentales de Price Action. En periodos altos (desde 1 día a un mes) el patrón pin bar es una señal fuerte de entrada al mercado en la dirección contraria a la sombra más larga. El indicador se calcula, solo para barras completas.

Los parámetros de entrada son:

input int MinBarSize= 200 ; input int PriceOffset= 50 ; input double BarRatio= 2.2 ; input double TailRatio= 1.3 ; input bool UseBodyDirection= false ; input bool UseCloseThirds= true ; input int ExtremumOfBars= 10 ;

Consejos: