PinBar - indicador para MetaTrader 5

Andrey Shpilev
Visualizações:
3096
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
O indicador detecta e visualiza um dos padrões fundamentais da ação do preço.

Em períodos de tempo elevados (a partir de 1 dia a um mês) a barra de pino é um forte sinal para entrar no mercado em uma direção oposta à longa sombra. O indicador é calculado apenas em barras completas.

Os parâmetros de entrada são:

input int      MinBarSize=200;         //Intervalo de bar mínima em pontos
input int      PriceOffset=50;         //Deslocamento do preço aberto e Stop Loss dos limites da barra em pontos
input double   BarRatio=2.2;           //Proporção mínima da alcance do corpo da barra
input double   TailRatio=1.3;          //Proporção mínima de uma cauda maior que a parte restante da barra
input bool     UseBodyDirection=false; //Flag para verificar a direção do corpo barra. Bearish pin bar - bearish body, bullish bar - bullish body
input bool     UseCloseThirds=true;    //Flag para a verificação da parte da barra em que se fechou. Para bearish bars - em um terço inferior a barra,
                                       //para bullish bars - de alta 
input int      ExtremumOfBars=10;      //Verifica a condição da localização da barra de pinos no caso extremo em relação ao número especificado de barras anteriores

PinBar

Dicas:

  • O indicador contém dois buffers. Um deles armazena valores do preço recomendado para a abertura de uma ordem de stop (pontos verdes), o segundo contém valores recomendados de stop loss (pontos vermelhos). O indicador é construído em um Expert Advisor tradicionalmente usando a função iCustom().
  • Na figura, algumas barras de pinos com proporções adequadas não estão indicadas devido ao valor do parâmetro ExtremumOfBars. Ao mudar os parâmetros de reconhecimento é possível alcançar os resultados desejados.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1768

