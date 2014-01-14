Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
PinBar - indicador para MetaTrader 5
- 3096
O indicador detecta e visualiza um dos padrões fundamentais da ação do preço.
Em períodos de tempo elevados (a partir de 1 dia a um mês) a barra de pino é um forte sinal para entrar no mercado em uma direção oposta à longa sombra. O indicador é calculado apenas em barras completas.
Os parâmetros de entrada são:
input int MinBarSize=200; //Intervalo de bar mínima em pontos input int PriceOffset=50; //Deslocamento do preço aberto e Stop Loss dos limites da barra em pontos input double BarRatio=2.2; //Proporção mínima da alcance do corpo da barra input double TailRatio=1.3; //Proporção mínima de uma cauda maior que a parte restante da barra input bool UseBodyDirection=false; //Flag para verificar a direção do corpo barra. Bearish pin bar - bearish body, bullish bar - bullish body input bool UseCloseThirds=true; //Flag para a verificação da parte da barra em que se fechou. Para bearish bars - em um terço inferior a barra, //para bullish bars - de alta input int ExtremumOfBars=10; //Verifica a condição da localização da barra de pinos no caso extremo em relação ao número especificado de barras anteriores
Dicas:
- O indicador contém dois buffers. Um deles armazena valores do preço recomendado para a abertura de uma ordem de stop (pontos verdes), o segundo contém valores recomendados de stop loss (pontos vermelhos). O indicador é construído em um Expert Advisor tradicionalmente usando a função iCustom().
- Na figura, algumas barras de pinos com proporções adequadas não estão indicadas devido ao valor do parâmetro ExtremumOfBars. Ao mudar os parâmetros de reconhecimento é possível alcançar os resultados desejados.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1768
