O indicador detecta e visualiza um dos padrões fundamentais da ação do preço.

Em períodos de tempo elevados (a partir de 1 dia a um mês) a barra de pino é um forte sinal para entrar no mercado em uma direção oposta à longa sombra. O indicador é calculado apenas em barras completas.

Os parâmetros de entrada são:

input int MinBarSize= 200 ; input int PriceOffset= 50 ; input double BarRatio= 2.2 ; input double TailRatio= 1.3 ; input bool UseBodyDirection= false ; input bool UseCloseThirds= true ; input int ExtremumOfBars= 10 ;

Dicas: