PinBar - Indikator für den MetaTrader 5

Andrey Shpilev
1770
(35)
Der Indikator erkennt und visualisiert eines der fundamentalen Muster der "Price Action". Auf hohen Zeitrahmen (von 1 Tag bis 1 Monat) ist die "Pin-Bar" ein starkes Signal für die Eröffnung in die Gegenrichtung des langen Schattens. Der Indikator rechnet nur mit geschlossenen Bars.

Die Eingabeparameter sind:

input int      MinBarSize=200;         //Minimale Spanne der Bars in Points
input int      PriceOffset=50;         //Versatz der Preise für Eröffnung und Stopp-Loss von den Bargrenzen in Points
input double   BarRatio=2.2;           //Minimalverhältnis der Spanne der Bar zu ihrem Körper
input double   TailRatio=1.3;          //Minimalverhältnis der größeren Schatten zum Rest der Bar
input bool     UseBodyDirection=false; //Soll die Richtung des Körpers der Bar geprüft werden?. "Bearish" "Pin Bar" - "bearish" Körper, "bullish" "Pin Bar" - "bullish" Körper
input bool     UseCloseThirds=true;    //Soll das Drittel der Bar überprüft werden, in dem der Schlusskurs der Bar liegt? Für Abwärtsbars - im unteren Drittel der Bar,
                                       //für Aufwärtsbars - im oberen Drittel 
input int      ExtremumOfBars=10;      //Anzahl vorheriger Bars für die Prüfung der Lagebedingung einer "Pin Bar"

Tipps:

  • Der Indikator enthält zwei Puffer. Einer speichert die empfohlene Eröffnungspreise einer Stopp-Order (grüne Punkte), der andere die empfohlenen Preise der Stopp-Loss (rote Punkte). Der Indikator wird durch einen Expert Advisor traditionellerweise mittels der Funktion iCustom() verwendet.
  • Im Bild sind einige "Pin Bars" trotz passender Proportionen wegen des Parameters ExtremumOfBars nicht gekennzeichnet. Durch die Änderung des Parameters der Erkennung können Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1768

