本指标检测并可视化价格运行基本模式之一。在大时间框架上（从1天到一个月），针状柱形指标是一个在长阴影相反方向入市的强烈信号。该指标仅在完整的柱形上进行计算。

输入参数是：

input int MinBarSize= 200 ; input int PriceOffset= 50 ; input double BarRatio= 2.2 ; input double TailRatio= 1.3 ; input bool UseBodyDirection= false ; input bool UseCloseThirds= true ; input int ExtremumOfBars= 10 ;

提示：