代码库部分
指标

PinBar - MetaTrader 5脚本

2688
(35)
pinbar.mq5 (7.03 KB) 预览
本指标检测并可视化价格运行基本模式之一。在大时间框架上（从1天到一个月），针状柱形指标是一个在长阴影相反方向入市的强烈信号。该指标仅在完整的柱形上进行计算。

输入参数是：

input int      MinBarSize=200;         //最小柱形波动范围，以点数计
input int      PriceOffset=50;         //到柱形边界的开盘价和止损的偏移，以点数计
input double   BarRatio=2.2;           //柱形波动范围和实体之间的最小比例
input double   TailRatio=1.3;          //长尾和柱形剩余部分的最小比
input bool     UseBodyDirection=false; //检查柱形实体方向的标识。空头针状柱形 - 空头实体，多头柱形 - 多头实体
input bool     UseCloseThirds=true;    //检查平仓所在柱形的标识。对于空头柱形 - 在柱形的下三分之一处，
                                     //对于多头柱形 - 上三分之一处
input int      ExtremumOfBars=10;     //在相对于指定编号的柱形的极点处，检查针状柱形的位置条件。

提示：

  • 该指标含有两个缓存。其中之一存储开停止单（绿点）的建议价位，另一个存储建议的止损位（红点）。使用iCustom()函数将该指标内嵌到一个智能交易EA中。
  • 在图中某些符合比例的针状柱形没有显示，是因为ExtremumOfBars参数值的关系。通过改变识别针状柱形的参数值，你可以获得理想的结果。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1768

