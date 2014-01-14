Autor real:

The author is unknown

Descripcion:

Indicador de tendencia implementado en forma de NRTR. Timeframe especificado en los parámetros de entrada del indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint Length= 10 ; input uint ATRPeriod= 5 ; input double Kv= 2.5 ; input int Shift= 0 ;

El promedio de rango verdadero se utiliza para la construcción de una media móvil.

Colocar el fichero compilado del indicador ATRStops_v1.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.04.2008.

Figura 1. Indicador ATRStops_v1_HTF