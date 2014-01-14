Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ATRStops_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1066
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
The author is unknown
Descripcion:
Indicador de tendencia implementado en forma de NRTR. Timeframe especificado en los parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Pará,etros de entrada del Indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Periodo del gráfico del indicador iSAR input uint Length=10; // Periodo del indicador input uint ATRPeriod=5; // Periodo del indicador ATR input double Kv=2.5; // Volatilidad del ATR input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
El promedio de rango verdadero se utiliza para la construcción de una media móvil.
Colocar el fichero compilado del indicador ATRStops_v1.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.04.2008.
Figura 1. Indicador ATRStops_v1_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1766
Indicador de Pin Bars, que puede ser incluido en Asesores Expertos. Muestra los niveles especificados por el patron para el precio de apertura y el stop-loss.Demo_IndicatorSetInteger
An example of the IndicatorSetInteger() function. A simple indicator that shows how to create a label, e.g. "Overbought level" for each horizontal level.
Indicador de tendencia implementado en forma de NRTRChange To Range Ratio
El indicador Change To Range Ratio se utiliza para cerrar posiciones a corto plazo y para filtrar señales de entrada.