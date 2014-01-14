CodeBaseSecciones
Indicadores

ATRStops_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

The author is unknown

Descripcion:

Indicador de tendencia implementado en forma de NRTR. Timeframe especificado en los parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Pará,etros de entrada del Indicador          |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Periodo del gráfico del indicador iSAR
input uint   Length=10;           // Periodo del indicador
input uint   ATRPeriod=5;         // Periodo del indicador ATR
input double Kv=2.5;              // Volatilidad del ATR
input int    Shift=0;             // Desplazamiento horizontal del indicador en barras

El promedio de rango verdadero se utiliza para la construcción de una media móvil.

Colocar el fichero compilado del indicador ATRStops_v1.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators. 

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.04.2008. 

Figura 1. Indicador ATRStops_v1_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1766

