指標は価格行動の基本的なパターンのいずれかを検出して可視化します。長い時間軸（日足~月足）では、ピンバーは長い影とは反対の方向で市場に参入するための強力なシグナルです。指標は完全なバーのみで計算されます。

入力パラメータは下記の通りです。

input int MinBarSize= 200 ; input int PriceOffset= 50 ; input double BarRatio= 2.2 ; input double TailRatio= 1.3 ; input bool UseBodyDirection= false ; input bool UseCloseThirds= true ; input int ExtremumOfBars= 10 ;

ヒント：