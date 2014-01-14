Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ATRStops_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1185
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Forex-TSD.com
Descripcion:
Indicador de tendencia implementado en forma de NRTR. El promedio de rango verdadero se utiliza para la construcción de una media móvil.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.04.2008.
Figura 1. Indicador ATRStops_v1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1764
Indicador de tendencia implementado en forma de NRTR. Timeframe especificado en los parámetros de entrada del indicadorPinBar
Indicador de Pin Bars, que puede ser incluido en Asesores Expertos. Muestra los niveles especificados por el patron para el precio de apertura y el stop-loss.
El indicador Change To Range Ratio se utiliza para cerrar posiciones a corto plazo y para filtrar señales de entrada.Stochastic Fan
Un abanico de indicadores Estocásticos, el periodo de los cuales se determina mediante una de cuatro progresiones