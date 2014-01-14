Autor real:

Forex-TSD.com

Descripcion:

Indicador de tendencia implementado en forma de NRTR. El promedio de rango verdadero se utiliza para la construcción de una media móvil.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.04.2008.

Figura 1. Indicador ATRStops_v1