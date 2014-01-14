CodeBaseSecciones
ATRStops_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
atrstops_v1.mq5
Autor real:

Forex-TSD.com

Descripcion:

Indicador de tendencia implementado en forma de NRTR. El promedio de rango verdadero se utiliza para la construcción de una media móvil.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.04.2008.

Figura 1. Indicador ATRStops_v1

