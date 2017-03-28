Participe de nossa página de fãs
ThreeCandles - indicador para MetaTrader 5
- 2273
Autor real: Tor
Indicador ThreeCandles com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.
O indicador tenta, analisando gráficos de velas, encontrar pontos de possível reversão, isto é, padrões. Ao encontrar um possível ponto é fornecido um sinal sonoro e enviada uma mensagem para o smartphone e e-mail.
Condições:
- Se existir uma vela crescente seguida por uma outra vela crescente que, por sua vez, não se estende além da sombra da vela anterior; e após a segunda vela houver uma vela descendente que cobre com seu corpo o tamanho da vela crescente anterior — assumiremos que a reversão será em SELL.
- Se existir uma vela decrescente seguida por uma outra vela decrescente que, por sua vez, não se estende além da sombra da vela anterior; a terceira vela deve ser ascendente e cobrir com seu corpo o tamanho da vela decrescente anterior — assumiremos que a reversão será em BUY.
São analisados não só as velas, mas também seus volumes de ticks, o seja, o aumento, diminuição, bem como o tamanho da primeira vela. Se o tamanho da primeira vela no padrão for superior ao definido nas configurações em pips, será desativado o analisador de volumes.
O indicador é feito sob a forma de velas coloridas. A cor das velas é saturada quando seguem a tendência, a cor pálida surge quando contra a tendência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 04.10.2016.
Fig.1. Indicador ThreeCandles
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17676
