CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

KhaosAssault_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
857
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
KhaosAssault.mq5 (20.21 KB) ver
KhaosAssault_HTF.mq5 (22.96 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador KhaosAssault permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado KhaosAssault.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador KhaosAssault_HTF

Fig. 1. Indicador KhaosAssault_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17677

ThreeCandles ThreeCandles

El indicador ThreeCandles permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

FigureBuilder FigureBuilder

Esta herramienta ayuda a construir las figuras en el gráfico.

ICHI_OSC_HTF ICHI_OSC_HTF

El indicador ICHI_OSC permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Double stochastic RSI - fl Double stochastic RSI - fl

Estocástico doble de RSI con niveles flotantes.