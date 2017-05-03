请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Tor
ThreeCandles 指标, 其中还包含提醒，发送电子邮件和推送通知的功能。
本指标分析烛形图并且尝试寻找可能的反转点 — 模式，当找到可能的点时，指标会发出声音提醒，以及发送电子邮件和向手机发送推送通知。
条件如下:
- 如果在上升的烛形之后又有另一个上升的烛形，并且它没有超过前一个烛形的影线，而第二个烛形之后是一个下降的烛形，其烛体超过了前一个上升烛形的大小，我们就假定将有反转，转向卖出方向。
- 如果在下降的烛形之后又有另一个下降的烛形，并且它的下降没有超过前一个烛形的影线，而第二个烛形之后是一个上升的烛形，其烛体超过了前一个下降烛形的大小，我们就假定将有反转，转向买入方向。
除了分析烛形，指标还分析分时交易量 — 上升，下降以及第一个烛形的大小。如果在模式中第一个烛形的大小大于设置中指定的点数，交易量的分析就会关闭。
本指标以彩色烛形显示，如果烛形和趋势方向一致，颜色就是亮色，如果和趋势方向相反，就是暗色。
本指标最初是使用 MQL4 编写，并且于2016年10月4日发布在 代码库 中。
图1. ThreeCandles 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17676
FigureBuilder
本工具允许在图表上绘制形状，Exp_CGOscillator_X2
Exp_CGOscillator_X2 趋势交易系统基于来自两个 CGOscillator 指标的信号。
KhaosAssault_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 KhaosAssault 指标ICHI_OSC_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ICHI_OSC 指标