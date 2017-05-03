真实作者: Tor

ThreeCandles 指标, 其中还包含提醒，发送电子邮件和推送通知的功能。

本指标分析烛形图并且尝试寻找可能的反转点 — 模式，当找到可能的点时，指标会发出声音提醒，以及发送电子邮件和向手机发送推送通知。

条件如下:

如果在上升的烛形之后又有另一个上升的烛形，并且它没有超过前一个烛形的影线，而第二个烛形之后是一个下降的烛形，其烛体超过了前一个上升烛形的大小，我们就假定将有反转，转向卖出方向。

如果在下降的烛形之后又有另一个下降的烛形，并且它的下降没有超过前一个烛形的影线，而第二个烛形之后是一个上升的烛形，其烛体超过了前一个下降烛形的大小，我们就假定将有反转，转向买入方向。

除了分析烛形，指标还分析分时交易量 — 上升，下降以及第一个烛形的大小。如果在模式中第一个烛形的大小大于设置中指定的点数，交易量的分析就会关闭。

本指标以彩色烛形显示，如果烛形和趋势方向一致，颜色就是亮色，如果和趋势方向相反，就是暗色。

本指标最初是使用 MQL4 编写，并且于2016年10月4日发布在 代码库 中。

图1. ThreeCandles 指标