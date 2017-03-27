El sistema de trading tendencial Exp_CGOscillator_X2 se basa en las señales de dos indicadores CGOscillator. El primer indicador determina la dirección de la tendencia lenta basándose en la línea principal y la línea de señal. El segundo indicador determina el momento de la ejecución de la transacción, cuando las líneas se cruzan o se tocan. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra en caso si se cumplen dos condiciones:

Las señales de la tendencia rápida y lenta coinciden; Ha ocurrido el cambio de la dirección de la tendencia rápida.





Parámetros de entrada del EA

input string Trade= «Administración del trading» ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= «Permisos del trading» ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= «PARAMETROS DE LA TENDENCIA LENTA» ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H8 ; input int Length= 10 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= «PARAMETROS DE ENTRADA» ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_H1 ; input int Length_= 10 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

Las variables de cadena con el texto en el código de los parámetros de entrada sirven sólo para la mejor visualización de la ventana de los parámetros de entrada del Asesor Experto.

Los indicadores CGOscillator_HTF en el Asesor Experto sirven sólo para una visualización más cómoda de las tendencias en el Probador de Estrategias, y por tanto no funcionan en otros modos de trabajo.

Para un funcionamiento correcto del EA generado, hay que colocar los archivos compilados de los indicadores CGOscillator.ex5 y CGOscillator_HTF.ex5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD, tendencia lenta en H8, entrada por la tendencia rápida en H1:





Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas