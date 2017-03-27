Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_CGOscillator_X2 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 824
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El sistema de trading tendencial Exp_CGOscillator_X2 se basa en las señales de dos indicadores CGOscillator. El primer indicador determina la dirección de la tendencia lenta basándose en la línea principal y la línea de señal. El segundo indicador determina el momento de la ejecución de la transacción, cuando las líneas se cruzan o se tocan. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra en caso si se cumplen dos condiciones:
- Las señales de la tendencia rápida y lenta coinciden;
- Ha ocurrido el cambio de la dirección de la tendencia rápida.
Parámetros de entrada del EA
//+-------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador del EA | //+-------------------------------------------------+ input string Trade=«Administración del trading»; //+============== ADMINISTRACIÓN DEL TRADING ==============+ input double MM=0.1; // Porción de recursos financieros del depósito en la transacción input MarginMode MMMode=LOT; // modo para determinar el tamaño del lote input uint StopLoss_=1000; // stop loss en puntos input uint TakeProfit_=2000; // take profit en puntos input string MustTrade=«Permisos del trading»; //+============== PERMISOS DEL TRADING ==============+ input int Deviation_=10; // desviación máx. del precio en puntos input bool BuyPosOpen=true; // Permiso para entrar en el long input bool SellPosOpen=true; // Permiso para entrar en el short //+-------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador del filtro | //+-------------------------------------------------+ input string Filter=«PARAMETROS DE LA TENDENCIA LENTA»; //+============== PARAMETROS DE LA TENDENCIA ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8; // 1 Período del gráfico para la tendencia input int Length=10;// período del indicador input uint SignalBar=1; // número de la barra para obtener la señal de entrada input bool BuyPosClose=true; // Permiso para salir de longs por la tendencia input bool SellPosClose=true; // Permiso para salir de shorts por la tendencia //+-------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador de entrada | //+-------------------------------------------------+ input string Input=«PARAMETROS DE ENTRADA»; //+=============== PARAMETROS DE ENTRADA ===============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1; //2 Período del gráfico para la entrada input int Length_=10;// período del indicador input uint SignalBar_=1;// número de la barra para obtener la señal de entrada input bool BuyPosClose_=false; // Permiso para salir de longs por la señal input bool SellPosClose_=false; // Permiso para salir de shorts por la señal //+-------------------------------------------------+
Las variables de cadena con el texto en el código de los parámetros de entrada sirven sólo para la mejor visualización de la ventana de los parámetros de entrada del Asesor Experto.
Los indicadores CGOscillator_HTF en el Asesor Experto sirven sólo para una visualización más cómoda de las tendencias en el Probador de Estrategias, y por tanto no funcionan en otros modos de trabajo.
Para un funcionamiento correcto del EA generado, hay que colocar los archivos compilados de los indicadores CGOscillator.ex5 y CGOscillator_HTF.ex5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD, tendencia lenta en H8, entrada por la tendencia rápida en H1:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17666
The Simple Trend Detector suavizado, que utiliza el color para indicar la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma.Dsl - rsx
Dsl (línea de señal descontinua) - RSX.
Esta herramienta ayuda a construir las figuras en el gráfico.ThreeCandles
El indicador ThreeCandles permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.