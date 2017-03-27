CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ICHI_OSC_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
821
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
ICHI_OSC.mq5 (17.64 KB) ver
ICHI_OSC_HTF.mq5 (17.08 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador ICHI_OSC permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado ICHI_OSC.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ICHI_OSC_HTF

Fig. 1. Indicador ICHI_OSC_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17678

KhaosAssault_HTF KhaosAssault_HTF

El indicador KhaosAssault permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

ThreeCandles ThreeCandles

El indicador ThreeCandles permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

Double stochastic RSI - fl Double stochastic RSI - fl

Estocástico doble de RSI con niveles flotantes.

Exp_XOSignal_ReOpen Exp_XOSignal_ReOpen

El sistema comercial Exp_XOSignal_ReOpen se basa en las señales del indicador XOSignal con rellenados adicionales por la tendencia.