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3 Candles - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор пытается, анализируя свечные графики, искать точки возможного разворота — паттерны. При нахождении возможной точки подаётся звуковой сигнал — Alert с описанием, где и какой сигнал найден, также рисуются стрелки для визуализации.
Дословно условие звучит так:
- Если есть растущая свеча, после неё идет еще одна растущая свеча, которая не выходит за рамки тени предыдущей свечи, после второй свечи идет падающая свеча, которая перекрывает своим телом размер предыдущей растущей свечи — предполагаем, что будет разворот в SELL.
- Если есть падающая свеча, после неё идет еще одна падающая свеча в продолжение тренда, не выходя за рамки тени предыдущей свечи, третья свеча должна быть растущая , перекрывающая своим телом тело предыдущей падающей свечи — предполагаем, что будет разворот в BUY.
Анализируются не только свечи, но их тиковые объёмы — рост или не рост, а также размер первой свечи. Если размер первой свечи в паттерне больше установленного в настройках в пипсах, то отключается анализатор объемов. Сигнал не перерисовывается, т.к. строится по уже сформированным свечам.
Индикатор сделан по просьбе пользователя Дим, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.
Советы:
- Стратегия не претендует на законченную и будет еще дорабатываться при поступлении идей, поэтому рекомендуется её использовать только как вспомогательную.
Переменные:
- maxBar1 = 300 — максимальный размер первого бара, свыше которого отключается анализ объемов.
- CheckVolume = true — ручное отключение анализатора объемов.
- alerts = true — включение и выключение звуковых оповещений (алертов).
Еще один простенький инструмент для одновременного закрытия открытых позиций.ColorStopLevels
Индикатор изменяет цвета ордеров, стоп-лосса и тейк-профита.
Поиск замедлений RSI как сигнала о близком развороте самого индикатора и цены.Splash and Shelf
Поиск и отображение разворотного паттерна "Всплеск и полка", описанного в книге "Биржевые секреты" Линдой Рашке.