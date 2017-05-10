実際の著者： Tor

ThreeCandles指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

この指標は、ローソク足チャートを分析して、可能な反転ポイントパターンの検出を試みます。可能なポイントが見つかると、指標は音声アラートを再生し、電子メールと通知をスマートフォンに送信します。

文字通り、条件は次のとおりです。

陽線に続いて、この陽線の髭を越えないもう一つの陽線があり、この2番目の陽線の後に、前の陽線の大きさを超える陰線がある場合、 売り方向への逆転が起こることを示しています。

陰線に続いて、この陰線の髭を越えないもう一つの陰線があり、この2番目の陰線の後に、実体がこの陰線を超える陽線がある場合、 買い方向への反転が期待されます。

ローソク足の分析に加えて、指標はまた、最初のローソク足の大きさだけでなく、ティックボリュームの増加と減少も分析します。パターン内の最初のローソク足のサイズが設定で指定されたピップ値を超えると、ボリュームアナライザはオフになります。

指標は、色付きのローソク足として示されています。色は、ローソク足がトレンド方向に向く場合は明るくなり、トレンドに反する場合は薄くなります。

この指標は初めにMQL4で実装され2016年10月4日にコードベースで公開されました。

図1 ThreeCandles指標