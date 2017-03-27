Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FigureBuilder - indicador para MetaTrader 5
La herramienta dibujará la figura a base de un especificado número de puntos colocados en el gráfico. Mantenga pulsada la tecla CTRL y haga clic con el botón izquierdo del ratón en el gráfico para colocar un punto. Una vez añadidos «Dots Max Number» puntos, el programa dibujará la figura por sí mismo.
Todos los comandos:
- Ctrl + Left Click - añadir un punto al gráfico.
- Ctrl + Backspace - cancelar la última acción.
- Ctrl + Delete - remover todos los objetos gráficos del gráfico. Se eliminarán los objetos gráficos cuyos nombres empiezan con los caracteres especificados en la configuración «Objects prefix name». El prefijo puede especificarse como 'name' o 'name*' –ambas opciones trabajan de la misma manera.
Ajustes
- Objects prefix name - prefijo a base del cual se eliminarán todos los objetos cuyos nombres empiezan con este conjunto de caracteres. El prefijo puede especificarse como 'name' o 'name*' –ambas opciones trabajan de la misma manera. Si aquí se especifica una cadena vacía, va a usarse el prefijo «Figure».
Bloque "Dot"
- Dots Max Number - número de puntos; cuando se alcanza este número, el programa dibuja la figura.
- Empty Dot Code - código del punto vacío.
- Empty Dot Width - ancho del punto vacío.
- Filled Dot Code - código del punto de la figura dibujada.
- Filled Dot Width - ancho del punto de la figura dibujada.
Bloque "Line"
- First Dot Line Left Ray - dibujar la línea para el primer punto como rayo a la izquierda.
- Last Dot Line Left Ray - dibujar la línea para el último punto como rayo a la derecha.
- Lines color - color de las líneas de la figura.
- Lines Style - estilo de las líneas de la figura.
- Lines Width - grosor de las líneas de la figura.
Ejemplos
