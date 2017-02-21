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Индикаторы

ThreeCandles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3014
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Tor

Индикатор ThreeCandles с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Индикатор пытается, анализируя свечные графики, искать точки возможного разворота — паттерны. При нахождении возможной точки подаётся звуковой сигнал и отправляются сообщения на смартфон и на почтовый ящик.

Дословно условие звучит так:

  • Если есть растущая свеча, после неё идет еще одна растущая свеча, которая не выходит за рамки тени предыдущей свечи, после второй свечи идет падающая свеча, которая перекрывает своим телом размер предыдущей растущей свечи — предполагаем, что будет разворот в SELL.
  • Если есть падающая свеча, после неё идет еще одна падающая свеча в продолжение тренда, не выходя за рамки тени предыдущей свечи, третья свеча должна быть растущая, перекрывающая своим телом тело предыдущей падающей свечи — предполагаем, что будет разворот в BUY.

Анализируются не только свечи, но их тиковые объёмы — рост, уменьшение, а также размер первой свечи. Если размер первой свечи в паттерне больше установленного в настройках в пипсах, то отключается анализатор объемов.

Индикатор сделан в виде цветных свеч. Насыщенный цвет свеч при направлении свеч по тренду, бледный цвет у свечей против тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 04.10.2016.

Рис.1. Индикатор ThreeCandles

Рис.1. Индикатор ThreeCandles

Exp_CGOscillator_X2 Exp_CGOscillator_X2

Трендовая торговая система Exp_CGOscillator_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов CGOscillator

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Индикатор XССXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя.

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Индикатор KhaosAssault с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ICHI_OSC_HTF ICHI_OSC_HTF

Индикатор ICHI_OSC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах