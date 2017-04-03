Der echte Autor: Tor

Der Indikator ThreeCandles mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.

Der Indikator versucht, durch die Analyse der Kerzencharts, die Punkte der möglichen Wende — Muster zu suchen. Wenn der mögliche Punkt gefunden wird, wird ein Sound-Signal gegeben und es wird eine Nachricht auf das Smartphone und auf E-mail geschickt.

Wörtlich sieht die Bedingung so aus:

Wenn es eine wachsende Kerze gibt, geht nach ihr noch eine wachsende Kerze, die die Rahmen des Schattens der vorhergehenden Kerze nicht überschreitet, nach der zweiten Kerze geht die ausgehende Kerze, die mit ihrem Körper den Umfang der vorhergehenden wachsenden Kerze überdeckt — wir werden vermuten, dass diese Wende SELL sein wird.

Wenn es eine ausgehende Kerze gibt, geht nach ihr noch eine ausgehende Kerze als Folge des Trends, die die Rahmen des Schattens der vorhergehenden Kerze nicht überschreitet, muss die dritte Kerze eine wachsende Kerze sein, die mit ihrem Körper den Umfang der vorhergehenden ausgehenden Kerze überdeckt — wir werden vermuten, dass diese Wende BUY sein wird.

Es werden nicht nur die Kerzen, sondern auch ihre Ticks-Umfänge — das Wachstum, die Verringerung, sowie der Umfang der ersten Kerze analysiert. Wenn der Umfang der ersten Kerze in Mustern größer als der Umfang der ersten Kerze in Einstellungen in Pips ist, so wird der Analysator der Umfänge abgeschaltet.

Der Indikator wurde in Form von den farbigen Kerzen gemacht. Die saturierte Farbe der Kerzen ist bei der Richtung der Kerzen zu dem Trend, die blasse Farbe bei den Kerzen gegen den Trend.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 04.10.2016 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator ThreeCandles