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FigureBuilder - индикатор для MetaTrader 5
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Поставив на графике указанное число точек, инструмент сам построит фигуру. Зажмите кнопку Ctrl на клавиатуре и щелкните левой кнопкой мыши по графику, чтобы поставить точку. Когда на графике будет нанесено 'Dots Max Number' точек, программа сама построит фигуру.
Все команды:
- Ctrl + Left Click - поставить точку на графике.
- Ctrl + Backspace - отменить последнее действие.
- Ctrl + Delete - удалить все графические объекты на графике. Будут удалены графические объекты, чьи имена начинаются с указанного в настройке 'Objects prefix name' набора символов. Префикс можно указывать как 'name' или 'name*' – оба варианта работают одинаково.
Настройки
- Objects prefix name - префикс, по которому будут удалены все объекты, чьи имена начинаются с данного набора символов. Префикс можно указывать как 'name' или 'name*' – оба варианта работают одинаково. Если в качестве префикса указана пустая строка, то будет использоваться префикс: 'Figure'
Блок "Dot"
- Dots Max Number - количество точек, при создании которых, будет построена фигура.
- Empty Dot Code - код пустой точки.
- Empty Dot Width - ширина пустой точки.
- Filled Dot Code - код точки построенной фигуры.
- Filled Dot Width - ширина точки построенной фигуры.
Блок "Line"
- First Dot Line Left Ray - линию для первой точки рисовать как луч в левую сторону.
- Last Dot Line Right Ray - линию для последней точки рисовать как луч в правую сторону.
- Lines color - цвет линий у фигуры.
- Lines Style - стиль линий у фигуры.
- Lines Width - толщина линий у фигуры.
Примеры
Dsl - DMI oscillator
Версия осциллятора DMI в виде прерывистой сигнальной линии.BufferInspector
Сколько буферов использует ваш индикатор? Что в них рассчитывается и насколько это эффективно? Теперь вы сможете знать всё, что происходит "за кулисами" работы индикатора.
ADXm (vhf adaptive)
ADXm (адаптивный вертикальный/горизонтальный фильтр).JuiceZ_HTF
Индикатор JuiceZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.