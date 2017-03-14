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Индикаторы

FigureBuilder - индикатор для MetaTrader 5

Marat Sultanov
Marat Sultanov

Marat Sultanov

4.8 (88)
14 продуктов 4 кода 5 тем 138 комментариев
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Просмотров:
3934
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
\MQL5\Include\
cFigureBuilder.mqh (24.57 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
FigureBuilder.mq5 (9.31 KB) просмотр
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Поставив на графике указанное число точек, инструмент сам построит фигуру. Зажмите кнопку Ctrl на клавиатуре и щелкните левой кнопкой мыши по графику, чтобы поставить точку. Когда на графике будет нанесено 'Dots Max Number' точек, программа сама построит фигуру.

Все команды:

  • Ctrl + Left Click - поставить точку на графике.
  • Ctrl + Backspace - отменить последнее действие.
  • Ctrl + Delete - удалить все графические объекты на графике. Будут удалены графические объекты, чьи имена начинаются с указанного в настройке 'Objects prefix name' набора символов. Префикс можно указывать как 'name' или 'name*' – оба варианта работают одинаково.


Настройки

  • Objects prefix name - префикс, по которому будут удалены все объекты, чьи имена начинаются с данного набора символов. Префикс можно указывать как 'name' или 'name*' – оба варианта работают одинаково. Если в качестве префикса указана пустая строка, то будет использоваться префикс: 'Figure'

Блок "Dot"

  • Dots Max Number - количество точек, при создании которых, будет построена фигура.
  • Empty Dot Code - код пустой точки.
  • Empty Dot Width - ширина пустой точки.
  • Filled Dot Code - код точки построенной фигуры.
  • Filled Dot Width - ширина точки построенной фигуры.

Блок "Line"

  • First Dot Line Left Ray - линию для первой точки рисовать как луч в левую сторону.
  • Last Dot Line Right Ray - линию для последней точки рисовать как луч в правую сторону.
  • Lines color - цвет линий у фигуры.
  • Lines Style - стиль линий у фигуры.
  • Lines Width - толщина линий у фигуры.


Примеры

Dsl - DMI oscillator Dsl - DMI oscillator

Версия осциллятора DMI в виде прерывистой сигнальной линии.

BufferInspector BufferInspector

Сколько буферов использует ваш индикатор? Что в них рассчитывается и насколько это эффективно? Теперь вы сможете знать всё, что происходит "за кулисами" работы индикатора.

ADXm (vhf adaptive) ADXm (vhf adaptive)

ADXm (адаптивный вертикальный/горизонтальный фильтр).

JuiceZ_HTF JuiceZ_HTF

Индикатор JuiceZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.