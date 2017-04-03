und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FigureBuilder - Indikator für den MetaTrader 5
Wenn man die angegebene Zahl der Punkte am Chart setzt, wird das Instrument die Figur selbst bauen. Drücken Sie die Schaltfläche Ctrl auf der Tastatur und drücken Sie mit der linken Maustaste auf das Chart, um einen Punkt zu setzen. Wenn auf dem Chart 'Dots Max Number' der Punkte eingetragen werden, wird das Programm die Figur selbst bauen.
Alle Befehle:
- Ctrl + Left Click - den Punkt auf das Chart zu stellen.
- Ctrl + Backspace - die letzte Aktion aufheben.
- Ctrl + Delete - alle graphischen Objekte auf dem Chart zu entfernen. Es werden die graphischen Objekte entfernt, deren Namen in der Einstellung 'Objects prefix name' angegebenen Zeichensatz anfangen. Das Präfix kann man wie 'name' oder 'name*' bezeichnen – beide Variante arbeiten identisch.
Einstellungen
- Objects prefix name - das Präfix, nach dem alle Objekte entfernt werden, deren Namen mit dem gegebenen Zeichensatz anfangen. Das Präfix kann man wie 'name' oder 'name*' bezeichnen – beide Variante arbeiten identisch. Wenn als Präfix die leere Zeile angegeben ist, so wird das Präfix 'Figure' verwendet:
Der Block "Dot"
- Dots Max Number - die Anzahl der Punkte, bei deren Bildung die Figur gebaut sein wird.
- Empty Dot Code - der Code des leeren Punktes.
- Empty Dot Width - die Breite des leeren Punktes.
- Filled Dot Code - der Code des Punktes der gebauten Figur.
- Filled Dot Width - die Breite des Punktes der gebauten Figur.
Der Block "Line"
- First Dot Line Left Ray - die Linie für den ersten Punkt soll man wie der Strahl zur linken Seite zeichnen.
- Last Dot Line Right Ray - die Linie für den letzten Punkt soll man wie der Strahl zur rechten Seite zeichnen.
- Lines color - die Farbe der Linien bei der Figur.
- Lines Style - der Style der Linien bei der Figur.
- Lines Width - die Dicke der Linien bei der Figur.
Die Beispiele
