Das Trends-Handelssystem Exp_CGOscillator_X2 wurde aufgrund der Signalen der zwei Indikatoren CGOscillator gebaut

Der gleitende The Simple Trend Detektor mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms.