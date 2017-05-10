コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FigureBuilder - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
cFigureBuilder.mqh (24.57 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
FigureBuilder.mq5 (9.31 KB) ビュー
図形はチャートに追加されたポイントの数に基づいて描画されます。Ctrlキーを押しながらチャートを左クリックしてポイントを追加します。「Dots Max Number」ポイントがチャートに追加されると、プログラムは図形をプロットします。

コマンド：

  • Ctrl + Left Click - チャートにポイントを追加する。
  • Ctrl + Backspace - 最後のアクションを元に戻す。
  • Ctrl + Delete - チャートからすべてのグラフィカルオブジェクトを削除する。このコマンドは、 'Objects prefix name'で指定された文字で始まるすべてのグラフィカルオブジェクトを削除します。接頭辞は '名前'または '名前*'として指定することができます。.これらは同じように機能します。


設定

  • Objects prefix name - 接頭辞。これに基づいて、指定された文字セットで始まる名前を持つすべてのオブジェクトが削除されます。接頭辞は '名前'または '名前*'として指定することができます。.これらは同じように機能します。ここで空の文字列が指定されている場合は、 接頭辞として'Figure'が使用されます。

「ドット」ブロック

  • Dots Max Number - ポイント数。 一旦追加されると、プログラムは図形を描きます。
  • Empty Dot Code - 空のポイントのコ―ド
  • Empty Dot Width - t空のポイントの幅
  • Filled Dot Code - 描画された図形のポイントコード
  • Filled Dot Width - 描画された図形のポイントの幅

「ライン」ブロック

  • First Dot Line Left Ray - 最初のポイントの線を左への線として描画する
  • Last Dot Line Right Ray - 最後のポイントの線を右への線として描画する
  • Lines color - 図形の線の色
  • Lines Style - 図形の線のスタイル
  • Lines Width - 図形の線の幅


