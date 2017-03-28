CodeBaseSeções
FigureBuilder - indicador para MetaTrader 5

Marat Sultanov
\MQL5\Include\
cFigureBuilder.mqh (24.57 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
FigureBuilder.mq5 (9.31 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Após colocar no gráfico certo número de pontos, a própria ferramenta construirá a forma. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e faça clique esquerdo sobre os gráficos para colocar o ponto. Quando no gráfico é traçado 'Dots Max Number' pontos, o programa cria a forma.

Atalhos:

  • Ctrl + Left Click - colocar ponto no gráfico.
  • Ctrl + Backspace - desfazer a última ação.
  • Ctrl + Delete - eliminar todos os objetos no gráfico. Serão excluídos os objetos gráficos cujos nomes começam com o conjunto de símbolos especificado nas configurações 'Objects prefix name' . O prefixo pode ser definido como 'name' ou 'name*' – ambas as opções funcionam da mesma maneira.


Opções

  • Objects prefix name - prefixo segundo o qual serão excluídos todos os objetos gráficos cujos nomes começam com o conjunto de símbolos especificado. O prefixo pode ser definido como 'name' ou 'name*' – ambas as opções funcionam da mesma maneira. Se como prefixo for definida uma cadeia de caracteres vazia, será usado como prefixo: 'Figure'

Bloco "Dot"

  • Dots Max Number - número de pontos após os quais será criada a forma.
  • Empty Dot Code - código de ponto vazio.
  • Empty Dot Width - largura de ponto vazio.
  • Filled Dot Code - código de ponto da forma plotada.
  • Filled Dot Width - largura de ponto da forma plotada.

Bloco "Line"

  • First Dot Line Left Ray - desenhar a linha para o primeiro ponto como um raio para a esquerda.
  • Last Dot Line Right Ray - desenhar a linha para o último ponto como um raio para a direita.
  • Lines color - cor de linhas na forma.
  • Lines Style - cor de linhas na forma.
  • Lines Width - espessura de linhas na forma.


Exemplos

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17671

