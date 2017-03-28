Participe de nossa página de fãs
FigureBuilder - indicador para MetaTrader 5
Após colocar no gráfico certo número de pontos, a própria ferramenta construirá a forma. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e faça clique esquerdo sobre os gráficos para colocar o ponto. Quando no gráfico é traçado 'Dots Max Number' pontos, o programa cria a forma.
Atalhos:
- Ctrl + Left Click - colocar ponto no gráfico.
- Ctrl + Backspace - desfazer a última ação.
- Ctrl + Delete - eliminar todos os objetos no gráfico. Serão excluídos os objetos gráficos cujos nomes começam com o conjunto de símbolos especificado nas configurações 'Objects prefix name' . O prefixo pode ser definido como 'name' ou 'name*' – ambas as opções funcionam da mesma maneira.
Opções
- Objects prefix name - prefixo segundo o qual serão excluídos todos os objetos gráficos cujos nomes começam com o conjunto de símbolos especificado. O prefixo pode ser definido como 'name' ou 'name*' – ambas as opções funcionam da mesma maneira. Se como prefixo for definida uma cadeia de caracteres vazia, será usado como prefixo: 'Figure'
Bloco "Dot"
- Dots Max Number - número de pontos após os quais será criada a forma.
- Empty Dot Code - código de ponto vazio.
- Empty Dot Width - largura de ponto vazio.
- Filled Dot Code - código de ponto da forma plotada.
- Filled Dot Width - largura de ponto da forma plotada.
Bloco "Line"
- First Dot Line Left Ray - desenhar a linha para o primeiro ponto como um raio para a esquerda.
- Last Dot Line Right Ray - desenhar a linha para o último ponto como um raio para a direita.
- Lines color - cor de linhas na forma.
- Lines Style - cor de linhas na forma.
- Lines Width - espessura de linhas na forma.
Exemplos
