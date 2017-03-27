CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorSTD_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
901
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
ColorSTD_Histogram.mq5 (22.26 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: BECEMAL

The Simple Trend Detector suavizado, que utiliza el color para indicar la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; // método de indicación de la ruptura

Hay dos variantes de la indicación de color del histograma del indicador:

  1. Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa;
  2. Cambio de la dirección del movimiento.

Para una percepción visual más conveniente del histograma, el indicador está implementado simétricamente respecto a cero, y va cambiando dentro del rango de -50 a +50.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 26.07.2010.

Fig. 1. Indicador ColorSTD_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17665

