工具是根据在图表上加上的一些点来绘制形状的。增加点可以通过按住 Ctrl 键并使用鼠标左键点击图表来做到。当在图表上加入的点达到了 'Dots Max Number' 时，程序就会画出形状。

全部命令:

Ctrl + 左键点击 - 在图表上加上一个点.

Ctrl + Backspace - 回退前一个动作.

Ctrl + Delete - 从图表上删除所有图形对象. 根据名称前缀而在图表上删除所有对应图形对象的命令，可以在 'Objects prefix name' 中指定字符。前缀可以指定为 'name' 或者 'name*' – 这两种方法效果是一样的。





设置

Objects prefix name - 所有以此名称作为前缀的图形对象都会在图表上被删除。前缀可以指定为 'name' 或者 'name*' – 这两种方法效果是一样的。如果在此指定了空的字符串，就会使用 'Figure' 作为前缀。

"Dot(点)"部分

Dots Max Number - 点的数量；当加入了这样多的点后，程序就将画出图形。

Dots Max Number - 点的数量；当加入了这样多的点后，程序就将画出图形。

Empty Dot Code - 空点的代号。

Empty Dot Width - 空点的宽度。

Filled Dot Code - 画出形状的点的代码。

Filled Dot Width - 画出图形的点的宽度。

"线(Line)"部分

First Dot Line Left Ray - 在第一个点画线，是向左的射线。

First Dot Line Left Ray - 在第一个点画线，是向左的射线。

Last Dot Line Right Ray - 在最后的点画线，是向右的射线。

Lines color - 形状线的颜色。

Lines Style - 形状线的风格。

Lines Width - 形状线的宽度。





例子