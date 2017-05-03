请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
工具是根据在图表上加上的一些点来绘制形状的。增加点可以通过按住 Ctrl 键并使用鼠标左键点击图表来做到。当在图表上加入的点达到了 'Dots Max Number' 时，程序就会画出形状。
全部命令:
- Ctrl + 左键点击 - 在图表上加上一个点.
- Ctrl + Backspace - 回退前一个动作.
- Ctrl + Delete - 从图表上删除所有图形对象. 根据名称前缀而在图表上删除所有对应图形对象的命令，可以在 'Objects prefix name' 中指定字符。前缀可以指定为 'name' 或者 'name*' – 这两种方法效果是一样的。
设置
- Objects prefix name - 所有以此名称作为前缀的图形对象都会在图表上被删除。前缀可以指定为 'name' 或者 'name*' – 这两种方法效果是一样的。如果在此指定了空的字符串，就会使用 'Figure' 作为前缀。
"Dot(点)"部分
- Dots Max Number - 点的数量；当加入了这样多的点后，程序就将画出图形。
- Empty Dot Code - 空点的代号。
- Empty Dot Width - 空点的宽度。
- Filled Dot Code - 画出形状的点的代码。
- Filled Dot Width - 画出图形的点的宽度。
"线(Line)"部分
- First Dot Line Left Ray - 在第一个点画线，是向左的射线。
- Last Dot Line Right Ray - 在最后的点画线，是向右的射线。
- Lines color - 形状线的颜色。
- Lines Style - 形状线的风格。
- Lines Width - 形状线的宽度。
例子
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17671
Exp_CGOscillator_X2
Exp_CGOscillator_X2 趋势交易系统基于来自两个 CGOscillator 指标的信号。ColorSTD_Histogram
平滑的简单趋势侦测器，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。
ThreeCandles
ThreeCandles 指标, 其中包含提醒，发送电子邮件和推送通知的功能。KhaosAssault_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 KhaosAssault 指标