喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Gann_Hi-lo_Activator_SSL - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1780
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者：
Kalenzo
一个简单的指标，对于MQL5初学者来说很有帮助。
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月4日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. Gann_Hi-lo_Activator_SSL指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1767
