記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Gann_Hi-lo_Activator_SSL - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Kalenzo
MQL5初心者に適する簡単な指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月4日に公開されました。
図1 Gann_Hi-lo_Activator_SSL指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1767
