ポケットに対して
インディケータ

Gann_Hi-lo_Activator_SSL - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Kalenzo

MQL5初心者に適する簡単な指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月4日に公開されました。 

図1　Gann_Hi-lo_Activator_SSL指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1767

