Ein Trendindikator in NRTR-Form. Der Zeitrahmen wird in den Eingabeparameter des Indikators bestimmt.

Ein Indikator für "Pin-Bars", zu verwenden als Indikator in einem Expert Advisor. Er zeigt die musterbestimmten Levels für Eröffnungspreis und Stopp-Loss.

Der DeMark Oszillator mit einer Möglichkeit einen festen Zeitrahmen für die Berechnung des Indikators in der Eingabeparameter zu bestimmen.