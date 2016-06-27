und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Gann_Hi-lo_Activator_SSL - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 849
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Kalenzo
Ein einfacher Indikator, ein guter für MQL5-Anfänger.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.04.2008.
Bild 1. Der Indikator Gann_Hi-lo_Activator_SSL
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1767
Ein Trendindikator in NRTR-Form. Der Zeitrahmen wird in den Eingabeparameter des Indikators bestimmt.ATRStops_v1
Ein Trendindikator in NRTR-Form
Ein Indikator für "Pin-Bars", zu verwenden als Indikator in einem Expert Advisor. Er zeigt die musterbestimmten Levels für Eröffnungspreis und Stopp-Loss.DeMarker_HTF
Der DeMark Oszillator mit einer Möglichkeit einen festen Zeitrahmen für die Berechnung des Indikators in der Eingabeparameter zu bestimmen.