Indikatoren

Gann_Hi-lo_Activator_SSL - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Kalenzo

Ein einfacher Indikator, ein guter für MQL5-Anfänger.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.04.2008. 

Bild 1. Der Indikator Gann_Hi-lo_Activator_SSL

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1767

