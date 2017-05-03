请观看如何免费下载自动交易
真实作者: BECEMAL
平滑的简单趋势侦测器(Simple Trend Detector) ，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破和柱形图的方向。根据指标输入参数的值:
input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //突破指示方法
柱形图的颜色有两种变化:
- 超买/超卖水平的突破;
- 方向的改变。
为了使柱形图更加容易读取，指标使用的是相对0的对称造型，并且它的数值在 -50 到 +50 之间变化。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。
本指标最初是使用 MQL4 实现并于 2010年7月26日发布于代码库。
图1. ColorSTD_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17665
