ColorSTD_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
893
(18)
Der echte Autor: BECEMAL

Der gleitende The Simple Trend Detektor mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms. Je nach dem Wert des Eingangsparameters des Indikators:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //Die Methode der Indikation des Durchbruchs

Es gibt zwei Varianten der farbigen Indikation des Histogramms des Indikators:

  1. Der Durchbruch der Ebenen Überkauf/Überverkauf;
  2. Die Änderung der Bewegungsrichtung.

Für eine bequemere visuellen Wahrnehmung des Histogramms wurde der Indikator symmetrisch bezüglich 0 gebaut und ändert sich im Bereich von -50 bis +50.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 26.07.2010 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator ColorSTD_Histogram

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17665

