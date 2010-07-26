Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Простой индикатор тренда - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6628
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Подобен RSI и DeM, но более чувствителен. Использовать аналогично.
Ввиду простоты, не удивлюсь, что такой индикатор уже существует под другим названием :0)
Картинка:
Для тех, кто фиксирует размер возможного убытка в % от депозита.
Скрипт автоматизирует процесс открытия ордера с заданным (можно изменять на графике) уровнем убытка в % от депозита.TrailingStopFrCnSAR
Скрипт способен тралить по портфельному профиту, т.е. стопы начинают выставляться только с уровня общего безубытка всех ордеров данного направления.
m-NOTR_1
Адаптивный советник. Использует встроенный оптимизатор с линейным перебором параметров, количество и дапазон которых задается в настройках. Параметры генерируются случайным образом.m-new_prices_1
Генерация истории котировок, путем перекодировки текстовых файлов.