Скрипт автоматизирует процесс открытия ордера с заданным (можно изменять на графике) уровнем убытка в % от депозита.

Скрипт способен тралить по портфельному профиту, т.е. стопы начинают выставляться только с уровня общего безубытка всех ордеров данного направления.