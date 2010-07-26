CodeBaseРазделы
Простой индикатор тренда - индикатор для MetaTrader 4

Подобен RSI и DeM, но более чувствителен. Использовать аналогично.

Ввиду простоты, не удивлюсь, что такой индикатор уже существует под другим названием :0)

Для тех, кто фиксирует размер возможного убытка в % от депозита. Для тех, кто фиксирует размер возможного убытка в % от депозита.

Скрипт автоматизирует процесс открытия ордера с заданным (можно изменять на графике) уровнем убытка в % от депозита.

TrailingStopFrCnSAR TrailingStopFrCnSAR

Скрипт способен тралить по портфельному профиту, т.е. стопы начинают выставляться только с уровня общего безубытка всех ордеров данного направления.

m-NOTR_1 m-NOTR_1

Адаптивный советник. Использует встроенный оптимизатор с линейным перебором параметров, количество и дапазон которых задается в настройках. Параметры генерируются случайным образом.

m-new_prices_1 m-new_prices_1

Генерация истории котировок, путем перекодировки текстовых файлов.