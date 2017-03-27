Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Dsl - stochastic - indicador para MetaTrader 5
El estocástico se utiliza principalmente en combinación con la línea de señal construida y los niveles. Algunos tráders prefieren los niveles, otros, la línea de señal. Podemos discutir qué es lo mejor, pero en cualquier caso eso depende del estilo del trading.
Aquí tenemos la versión que en cierto modo combina ambos tipos.
La idea de la línea de señal descontinua es muy simple: cuando el valor del estocástico está por encima de la línea central (50), se calcula sólo la línea de señal superior, mientras que la línea de señal inferior «se hereda». Cuando el valor del estocástico se encuentra por debajo de la línea de señal, se calcula la línea inferior, mientras que la superior se «hereda». De esta manera, obtenemos una especie de combinación de los niveles y líneas de señal sin la necesidad de cambiar el valor del propio estocástico. Es obvio que tiene ventajas en comparación con ambos enfoques básicos descritos (sobre todo para evitar problemas con la «tendencia» cuando se utiliza sólo una línea de señal). En cualquier caso, recomiendo testear este código antes de usarlo.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17660
