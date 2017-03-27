Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Dsl - rsx - indicador para MetaTrader 5
Por su naturaleza, RSX representa un RSI «más suavizado que el propio RSI», sin el retardo adicional. Gracias a eso, filtra con mejor eficacia las señales falsas que RSI.
RSX se utiliza principalmente en combinación con los niveles o con la línea de señal. Algunos prefieren los niveles, otros, la línea de señal. Podríamos discutir cuál enfoque es mejor, pero todo depende del estilo del trading.
Esta versión del indicador, combina estos dos enfoques.
La idea de la línea de señal descontinua es muy simple: cuando el valor del RSX está por encima de la línea central (50), se calcula sólo la línea de señal superior, mientras que la línea de señal inferior «se hereda». Cuando el valor del RSX se encuentra por debajo de la línea de señal, se calcula la línea inferior, mientras que la superior se «hereda». De esta manera, obtenemos una especie de combinación de los niveles y líneas de señal sin la necesidad de cambiar el valor del propio RSX. Es obvio que tiene ventajas en comparación con ambos enfoques básicos descritos (sobre todo para evitar problemas con la «tendencia» cuando se utiliza sólo una línea de señal). En cualquier caso, recomiendo testear este código antes de usarlo.
