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The Simple Trend Detector - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: BECEMAL
Простейший осциллятор с использованием разницы цен открытия и закрытия свечей. Подобен RSI и DeMarker, но более чувствителен. Использовать аналогично.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 26.07.2010.
Рис.1. Индикатор STD
NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF
Индикатор NRTR_extr_ZigZag_Price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XRSXCandleKeltner
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XRSX в свечном виде
HistoryPositionInfo
Возвращает прибыль позиции в пунктах на основании торговой истории.TypePendingOrderTriggered
Пример определения момента, когда сработал отложенный ордер.