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Индикаторы

The Simple Trend Detector - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3670
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: BECEMAL

Простейший осциллятор с использованием разницы цен открытия и закрытия свечей. Подобен RSI и DeMarker, но более чувствителен. Использовать аналогично.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 26.07.2010.

Рис.1. Индикатор STD

Рис.1. Индикатор STD

NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF

Индикатор NRTR_extr_ZigZag_Price с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XRSXCandleKeltner XRSXCandleKeltner

Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора XRSX в свечном виде

HistoryPositionInfo HistoryPositionInfo

Возвращает прибыль позиции в пунктах на основании торговой истории.

TypePendingOrderTriggered TypePendingOrderTriggered

Пример определения момента, когда сработал отложенный ордер.