Реальный автор: BECEMAL

Простейший осциллятор с использованием разницы цен открытия и закрытия свечей. Подобен RSI и DeMarker, но более чувствителен. Использовать аналогично.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 26.07.2010.

Рис.1. Индикатор STD