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Индикаторы

ColorSTD_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2486
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: BECEMAL

Сглаженный The Simple Trend Detector с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы. В зависимости от значения входного параметра индикатора:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //метод индикации пробоя

Возможны два варианта цветовой индикации гистограммы индикатора:

  1. Пробой уровней перекупленности/перепроданности;
  2. Изменение направления движения.

Для более удобного визуального восприятия гистограммы индикатор выполнен симметричным относительно нуля и изменяется в пределах от -50 до +50.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 26.07.2010.

Рис.1. Индикатор ColorSTD_Histogram

Рис.1. Индикатор ColorSTD_Histogram

ColorXDeMarker_Histogram ColorXDeMarker_Histogram

Сглаженный осциллятор Демарка с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

TTM-Trend_HTF TTM-Trend_HTF

Индикатор TTM-Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ttm-trend_ReOpen Exp_ttm-trend_ReOpen

Торговая система Exp_ttm-trend_ReOpen на основе сигналов индикатора ttm-trend с доливками по тренду.

XCCXCandleKeltnerPluse XCCXCandleKeltnerPluse

Индикатор XССXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя.