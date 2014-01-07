请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
趋势指标，以 NRTR 形式实现。指标的时间帧在指标输入参数中设置:
//+----------------------------------------------+ //| Input parameters of the indicator | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // iSAR 指标的图表周期 input uint Length=10; // 指标周期 input uint ATRPeriod=5; // ATR 指标周期 input double Kv=2.5; // ATR 波动 input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数
ATR 用于构建均线。
放置编译文件 指标 ATRStops_v1.ex5 于客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 07.04.2008.
图例 1. ATRStops_v1_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1766
ATRStops_v1
趋势指标，以 NRTR 形式实现。ColorBlauErgodicMACD
遍历 MACD-振荡器，以彩色直方图形式实现。
Exp_BrakeMA
此交易系统的信号采自 BullsBears 信号量, 信号, 趋势指标。Exp_BrakeExp
此交易系统的信号采自 BrakeExp 信号量, 信号, 趋势指标。