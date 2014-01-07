代码库部分
ATRStops_v1_HTF - MetaTrader 5脚本

趋势指标，以 NRTR 形式实现。指标的时间帧在指标输入参数中设置:

//+----------------------------------------------+
//| Input parameters of the indicator            |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // iSAR 指标的图表周期
input uint   Length=10;                    // 指标周期
input uint   ATRPeriod=5;                  // ATR 指标周期
input double Kv=2.5;                       // ATR 波动
input int    Shift=0;                      // 指标水平位移柱线数

ATR 用于构建均线。

放置编译文件 指标 ATRStops_v1.ex5 于客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。 

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 07.04.2008. 

图例 1. ATRStops_v1_HTF 指标

图例 1. ATRStops_v1_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1766

