遍历 MACD-振荡器，以彩色直方图形式实现。

趋势指标，以 NRTR 形式实现。

此交易系统的信号采自 BullsBears 信号量, 信号, 趋势指标。

此交易系统的信号采自 BrakeExp 信号量, 信号, 趋势指标。