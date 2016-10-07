コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ATRStops_v1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1091
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

NTRの形で実装されたトレンド指標。指標の時間軸は指標の入力パラメータで指定されます。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ            |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // iSAR指標のチャート期間
input uint   Length=10;                    // 指標期間
input uint   ATRPeriod=5;                  // ATR指標期間
input double Kv=2.5;                       // ATRボラティリティ
input int    Shift=0;                      // バー単位での指標の横シフト

移動平均の構築にはアベレージトゥルーレンジが使われます。

コンパイルされたATRStops_v1.ex5 indicatorファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月7日に公開されました。 

図1　ATRStops_v1_HTF指標

図1　ATRStops_v1_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1766

ATRStops_v1 ATRStops_v1

NTRの形で実装されたトレンド指標。

Volatility2 Volatility2

金融資産のボラティリティのみを計算する単純な指標

Gann_Hi-lo_Activator_SSL Gann_Hi-lo_Activator_SSL

MQL5初心者に適する簡単な指標

PinBar PinBar

エキスパートアドバイザーの組み込み指標として使用されるピンバーの指標。始値と決済逆指値のためのパターンで指定されたレベルが示されます。