NTRの形で実装されたトレンド指標。指標の時間軸は指標の入力パラメータで指定されます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint Length= 10 ; input uint ATRPeriod= 5 ; input double Kv= 2.5 ; input int Shift= 0 ;

移動平均の構築にはアベレージトゥルーレンジが使われます。

コンパイルされたATRStops_v1.ex5 indicatorファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月7日に公開されました。

図1 ATRStops_v1_HTF指標