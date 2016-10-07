無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ATRStops_v1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1091
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
NTRの形で実装されたトレンド指標。指標の時間軸は指標の入力パラメータで指定されます。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // iSAR指標のチャート期間 input uint Length=10; // 指標期間 input uint ATRPeriod=5; // ATR指標期間 input double Kv=2.5; // ATRボラティリティ input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
移動平均の構築にはアベレージトゥルーレンジが使われます。
コンパイルされたATRStops_v1.ex5 indicatorファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月7日に公開されました。
図1 ATRStops_v1_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1766
ATRStops_v1
NTRの形で実装されたトレンド指標。Volatility2
金融資産のボラティリティのみを計算する単純な指標
Gann_Hi-lo_Activator_SSL
MQL5初心者に適する簡単な指標PinBar
エキスパートアドバイザーの組み込み指標として使用されるピンバーの指標。始値と決済逆指値のためのパターンで指定されたレベルが示されます。