ATRStops_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Трендовый индикатор, выполненный в NRTR-виде. Таймфрейм индикатора определяется во входных параметрах индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Период графика индикатора iSAR input uint Length=10; // Период индикатора input uint ATRPeriod=5; // Период индикатора ATR input double Kv=2.5; // Волатильность по ATR input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Для построения мувинга используется Average True Range.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ATRStops_v1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.04.2008.
Рис.1 Индикатор ATRStops_v1_HTF
