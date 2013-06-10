CodeBaseРазделы
Индикаторы

ATRStops_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3182
(29)
Трендовый индикатор, выполненный в NRTR-виде. Таймфрейм индикатора определяется во входных параметрах индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Период графика индикатора iSAR
input uint   Length=10;                    // Период индикатора
input uint   ATRPeriod=5;                  // Период индикатора ATR
input double Kv=2.5;                       // Волатильность по ATR
input int    Shift=0;                      // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Для построения мувинга используется Average True Range.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ATRStops_v1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. 

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.04.2008. 

Рис.1 Индикатор ATRStops_v1_HTF

