Трендовый индикатор, выполненный в NRTR-виде. Таймфрейм индикатора определяется во входных параметрах индикатора:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint Length= 10 ; input uint ATRPeriod= 5 ; input double Kv= 2.5 ; input int Shift= 0 ;

Для построения мувинга используется Average True Range.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ATRStops_v1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.04.2008.

Рис.1 Индикатор ATRStops_v1_HTF