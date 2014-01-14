Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Change To Range Ratio - indicador para MetaTrader 5
La idea es que mientras más nítido es el movimiento de la tendencia, mayor es el momentum, y el valor del momentum se acerca más a la suma de los rangos de las barras. Por tanto el indicador es la relación entre el momentum y la suma de los rangos:
Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)
Este indicador es muy similar al Range Ratio, pero utiliza la diference entre los precios de cierre, lo que aporta los siiguientes beneficios:
- señales más exactas;
- convierte el indicadro en un oscilador con zonas de sobrecompra y sobreventa.
EL indicador está diseñado para operar a corto plazo en periodos altos (H4 y mayores), y funciona muy bien con periodos de 3-5 barras. Valores mayores que 0.5 indican sobrecompra en el mercado, y por tanto se deben cerrar las posiciones largas y no se deben abrir nuevas. Valores menores que -0.5 advierten contra la apertura de posiciones cortas, o, en el caso que ya estén abiertas, será necesario cerrarlas.
Consejos:
- No se recomienda utilizar el indicador con un periodo superior a 5, ya qye está diseñado para sistemas que operan a corto plazo, y por tanto mientras mayor es el valor del periodo, las señales son menos fiables.
- Ejemplo de su uso como filtro: si recibe una señal de compra en el periodo H1, pero en el gráfico diario tenemos una tendencia alcista con un valor del indicador superior a 0.5 - se recomienda ignorar la señal. En otras palabras, al intentar entrar al mercado, compruebe el valor de ChangeToRangeRatio en un periodo más alto
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1759
