La idea es que mientras más nítido es el movimiento de la tendencia, mayor es el momentum, y el valor del momentum se acerca más a la suma de los rangos de las barras. Por tanto el indicador es la relación entre el momentum y la suma de los rangos:

Change To Range Ratio = (close[bar] - close[bar-period]) / Sum(high - low)

Este indicador es muy similar al Range Ratio, pero utiliza la diference entre los precios de cierre, lo que aporta los siiguientes beneficios:

señales más exactas;

convierte el indicadro en un oscilador con zonas de sobrecompra y sobreventa .

EL indicador está diseñado para operar a corto plazo en periodos altos (H4 y mayores), y funciona muy bien con periodos de 3-5 barras. Valores mayores que 0.5 indican sobrecompra en el mercado, y por tanto se deben cerrar las posiciones largas y no se deben abrir nuevas. Valores menores que -0.5 advierten contra la apertura de posiciones cortas, o, en el caso que ya estén abiertas, será necesario cerrarlas.





Consejos: