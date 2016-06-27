Ein Trendindikator in NRTR-Form. Der Zeitrahmen wird in den Eingabeparameter des Indikators bestimmt.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint Length= 10 ; input uint ATRPeriod= 5 ; input double Kv= 2.5 ; input int Shift= 0 ;

Der "Average True Range" wird zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet.

Die Datei ATRStops_v1.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.04.2008.

Bild 1. Der Indikator ATRStops_v1_HTF