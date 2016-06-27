und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ATRStops_v1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Trendindikator in NRTR-Form. Der Zeitrahmen wird in den Eingabeparameter des Indikators bestimmt.
//+----------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Zeitrahmen des iSAR Indikators input uint Length=10; // Die Periodenlänge des Indikators input uint ATRPeriod=5; // Die Periodenlänge des ATR Indikators input double Kv=2.5; // Volatilitätsfaktor des ATR input int Shift=0; // Horizontaler Versatz in Bars des Indikators
Der "Average True Range" wird zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet.
Die Datei ATRStops_v1.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.04.2008.
Bild 1. Der Indikator ATRStops_v1_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1766
