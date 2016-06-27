CodeBaseKategorien
Indikatoren

ATRStops_v1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
836
(29)
Ein Trendindikator in NRTR-Form. Der Zeitrahmen wird in den Eingabeparameter des Indikators bestimmt.

//+----------------------------------------------+
//|  Eingabeparameter des Indikators             |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Zeitrahmen des iSAR Indikators
input uint   Length=10;                    // Die Periodenlänge des Indikators
input uint   ATRPeriod=5;                  // Die Periodenlänge des ATR Indikators
input double Kv=2.5;                       // Volatilitätsfaktor des ATR
input int    Shift=0;                      // Horizontaler Versatz in Bars des Indikators

Der "Average True Range" wird zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet.

Die Datei ATRStops_v1.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen. 

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.04.2008. 

Bild 1. Der Indikator ATRStops_v1_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1766

ATRStops_v1 ATRStops_v1

Ein Trendindikator in NRTR-Form

Volatility2 Volatility2

Ein einfacher Indikator, der nur die Volatilität eines finanziellen Vermögenswert berechnet

Gann_Hi-lo_Activator_SSL Gann_Hi-lo_Activator_SSL

Ein einfacher Indikator, ein guter für MQL5-Anfänger

PinBar PinBar

Ein Indikator für "Pin-Bars", zu verwenden als Indikator in einem Expert Advisor. Er zeigt die musterbestimmten Levels für Eröffnungspreis und Stopp-Loss.