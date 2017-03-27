Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Condición para abrir Buy — si el valor de la primera MA es superior al segundo МА en la primera barra, y el precio actual ha roto el mínimo de los precios de las últimas seis barras:

if (iMAGet(handle_iMA_first, 1 )>iMAGet(handle_iMA_second, 1 ) && m_symbol. Bid ()<= iLowest (m_symbol.Name(), Period (), MODE_LOW , 6 , 1 ))

Condición para abrir Sell — si el valor de la primera MA es inferior al segundo МА en la primera barra, y el precio actual ha roto el máximo de los precios de las últimas seis barras:

if (iMAGet(handle_iMA_first, 1 )<iMAGet(handle_iMA_second, 1 ) && m_symbol. Bid ()>= iHighest (m_symbol.Name(), Period (), MODE_HIGH , 6 , 1 ))



