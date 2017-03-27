Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Currencyprofits_01.1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 803
Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Condición para abrir Buy — si el valor de la primera MA es superior al segundo МА en la primera barra, y el precio actual ha roto el mínimo de los precios de las últimas seis barras:
//--- Buy if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) && m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))
Condición para abrir Sell — si el valor de la primera MA es inferior al segundo МА en la primera barra, y el precio actual ha roto el máximo de los precios de las últimas seis barras:
//--- Sell if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) && m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17641
