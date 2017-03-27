CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Currencyprofits_01.1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
803
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea — John Smithautor del código mq5 — barabashkakvn.

Condición para abrir Buy — si el valor de la primera MA es superior al segundo МА en la primera barra, y el precio actual ha roto el mínimo de los precios de las últimas seis barras:

      //--- Buy
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) && 
         m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))

Condición para abrir Sell — si el valor de la primera MA es inferior al segundo МА en la primera barra, y el precio actual ha roto el máximo de los precios de las últimas seis barras:

      //--- Sell
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) && 
         m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))

Currencyprofits_01.1 tester

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17641

Exp_ChandelExitSign_ReOpen Exp_ChandelExitSign_ReOpen

El sistema comercial Exp_ChandelExitSign_ReOpen se basa en las señales del indicador ChandelExitSign con rellenados adicionales por la tendencia.

ColorXMFI_Histogram ColorXMFI_Histogram

Oscilador suavizado Money Flow Index, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma.

ICHI_OSC ICHI_OSC

Oscilador suavizado Ichimoku

ColorXCCI_Histogram ColorXCCI_Histogram

Oscilador suavizado Commodity Channel Index, con posibilidad de indicar con el color la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma