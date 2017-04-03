CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Currencyprofits_01.1 - Experte für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
851
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Autor der Idee — John SmithDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Die Bedingung für die Eröffnung Buy — wenn am ersten Bar der Wert des ersten MA größer als der Wert des zweiten МА ist und der laufende Preis das Minimum der Preise von den letzten sechs Bars überschritten hat:

      //--- Buy
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) &&  
         m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))

Die Bedingung für die Eröffnung SEll — wenn am ersten Bar der Wert des ersten MA weniger als der Wert des zweiten МА ist und der laufende Preis das Maximum der Preise von den letzten sechs Bars überschritten hat:

      //--- Sell
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) &&  
         m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))

Currencyprofits_01.1 tester

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17641

Exp_ChandelExitSign_ReOpen Exp_ChandelExitSign_ReOpen

Das Handelssystem Exp_ChandelExitSign_ReOpen wurde aufgrund der Signale des Indikators ChandelExitSign mit der Averaging über dem Trend gebaut.

ColorXMFI_Histogram ColorXMFI_Histogram

Der gleitende Oszillator Money Flow Index mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms.

ICHI_OSC ICHI_OSC

Der gleitende Oszillator Ichimoku

ColorXCCI_Histogram ColorXCCI_Histogram

Der gleitende Oszillator Commodity Channel Index mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms