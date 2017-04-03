und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Currencyprofits_01.1 - Experte für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Die Bedingung für die Eröffnung Buy — wenn am ersten Bar der Wert des ersten MA größer als der Wert des zweiten МА ist und der laufende Preis das Minimum der Preise von den letzten sechs Bars überschritten hat:
//--- Buy if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) && m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))
Die Bedingung für die Eröffnung SEll — wenn am ersten Bar der Wert des ersten MA weniger als der Wert des zweiten МА ist und der laufende Preis das Maximum der Preise von den letzten sechs Bars überschritten hat:
//--- Sell if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) && m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17641
