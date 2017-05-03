代码库部分
EA

Currencyprofits_01.1 - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1336
等级:
(25)
已发布:
已更新:
思路的作者 — John SmithMQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

建立买入仓位的条件: 如果在第一个柱上第一个 MA 的值大于第二个MA, 并且当前价格突破了最近6个柱的最低价:

      //--- 买入
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) &&  
         m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))

建立卖出仓位的条件: 如果在第一个柱上第一个 MA 的值小于第二个 MA, 并且当前价格突破了最近6个柱的最高价:

      //--- 卖出
      if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) &&  
         m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))

Currencyprofits_01.1 测试

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17641

