思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

建立买入仓位的条件: 如果在第一个柱上第一个 MA 的值大于第二个MA, 并且当前价格突破了最近6个柱的最低价:

if (iMAGet(handle_iMA_first, 1 )>iMAGet(handle_iMA_second, 1 ) && m_symbol. Bid ()<= iLowest (m_symbol.Name(), Period (), MODE_LOW , 6 , 1 ))

建立卖出仓位的条件: 如果在第一个柱上第一个 MA 的值小于第二个 MA, 并且当前价格突破了最近6个柱的最高价:

if (iMAGet(handle_iMA_first, 1 )<iMAGet(handle_iMA_second, 1 ) && m_symbol. Bid ()>= iHighest (m_symbol.Name(), Period (), MODE_HIGH , 6 , 1 ))



