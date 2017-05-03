请观看如何免费下载自动交易
Currencyprofits_01.1 - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
建立买入仓位的条件: 如果在第一个柱上第一个 MA 的值大于第二个MA, 并且当前价格突破了最近6个柱的最低价:
//--- 买入 if(iMAGet(handle_iMA_first,1)>iMAGet(handle_iMA_second,1) && m_symbol.Bid()<=iLowest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_LOW,6,1))
建立卖出仓位的条件: 如果在第一个柱上第一个 MA 的值小于第二个 MA, 并且当前价格突破了最近6个柱的最高价:
//--- 卖出 if(iMAGet(handle_iMA_first,1)<iMAGet(handle_iMA_second,1) && m_symbol.Bid()>=iHighest(m_symbol.Name(),Period(),MODE_HIGH,6,1))
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17641
Exp_ChandelExitSign_ReOpen
Exp_ChandelExitSign_ReOpen 交易系统是基于 ChandelExitSign 指标信号的，并且有跟随趋势的仓位缩放。ColorXMFI_Histogram
平滑的资金流指数震荡指标，并且有颜色来指示超买/超卖水平的突破和柱形图方向的改变。
ICHI_OSC
平滑的 Ichimoku 震荡指标ColorXCCI_Histogram
平滑的商品通道指数(CCI)振荡指标，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。